Польский сейм призвал Украину признать вину в Волынской резне

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Польский сейм принял постановление в память о погибших в Волынской резне, в котором призвал Украину признать свою вину в трагедии, произошедшей 80 лет назад. За принятие документа депутаты проголосовали единогласно, сообщает РИА Новости.

«Польско-украинское объединение, годами выстаиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны», - говорится в постановлении.

Напомним, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Польша должна понести ответственность за убийства пленных красноармейцев в начале XX века. По его словам, Варшава отказывается расследовать преступления и отрицает существование в стране лагерей смерти.

Политик также отметил, что сегодняшние руководители Польши «исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России».