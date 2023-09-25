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Политолог Буневич объяснил резкую реакцию Польши на овации Зеленского Хунке

Алина Луговая
20:10 25.09.2023
По словам политолога, правящие партии Польши обостряют внешнеполитическую ситуацию, чтобы отвлечь внимание от критики оппозиции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: artifantblickwinkel
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Требование Польшей извинений у Канады и Украины связано с отвлечением внимания поляков от критики оппозиции в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом «Звезде» заявил политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений Дмитрий Буневич.

По словам Буневича, до выборов в польский парламент осталось меньше месяца - они состоятся 15 октября - из-за чего правящие в стране партии «играют на таком внешнеполитическом поле, обостряют ситуацию, чтобы мобилизовать своих избирателей и отвлечь внимание от критики стороны оппозиции».

«Серьезные обвинения звучат, в частности, что польские дипломаты торговали визами, покупая которые люди нелегально проникали в Польшу. Чтобы сбить немножко этот накал и плюс к этому мобилизовать своих избирателей, поляки сейчас жестко реагируют на действия украинцев», - заявил Буневич, комментируя апплодисменты глав Канады и Украины члену дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке.

Политолог обратил внимание, что 98-летний Ярослав Хунке служил в преступной дивизии СС «Галичина», которая является преступной с какой стороны ни посмотреть - «эти люди запятнали на себе чудовищные преступления».

Буневич добавил, что этих людей эвакуировали в период холодной войны в Великобританию, а затем в Канаду, где они создали диаспоры, с которыми сегодня некоторые идейно, а то и напрямую связаны.

«Конечно, там все прекрасно знают. Думать, что на таком мероприятии мог быть случайный человек - это маловероятно», - сказал политолог.

Он отметил, что сама Канада сейчас находится в напряженной ситуации из-за конфликта с Индией и произошедшее может быть частью их внутриполитической игры.

Буневич также обратил внимание, что хотя Польшу и Украину объединяет противостояние с Россией, при этом между странами есть много исторических вопросов-противоречий.  

«В двух этих национальных проектах - украинском национализме и польском национализме - серьезные противоречия, о которых мы знаем из истории: об отношении поляков к так называемым восточным кресам, все, что касается судьбы Львова, который польскими националистами воспринимается как исторически польский город, который только вследствие договора 1939 года пакта Молотова-Риббентропа отошел к советской Украине», - сказал эксперт.

Политолог также напомнил о Волынской резне, о столкновениях между украинскими радикальными националистами и поляками, о преследовании самих украинских активистов в 20-30-е годы, когда эти территории контролировались Польшей.

«Единственное, что их так всерьез объединяет, что Варшава и Киев ведут политику, направленную против интересов России», - резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Польша потребовала извинений за овации бывшему бойцу СС в канадском парламенте. Польский посол в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников.

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