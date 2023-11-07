В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму

Ирина Елагина
06:44 07.11.2023
ВСУ направили на различные объекты в Крыму 17 дронов самолетного типа, ни один из них не долетел до цели благодаря умелым действиям подразделений ПВО.
Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку БПЛА со стороны Украины по Крыму. Как сообщили в Минобороны, утром во вторник ВСУ атаковали Крым с помощью 17 дронов.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в информации оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что девять БПЛА были сбиты и еще восемь перехвачены над Черным морем и над территорией Крыма.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать полуостров шестью БПЛА самолетного типа, один из них был сбит силами ПВО над Черным морем, еще пять перехвачены над территорией Крыма.  А в конце октября ВСУ пытались нанести по Крыму удар крылатыми ракетами Storm Shadow, атака была отражена.

Напомним, что атаки по Крыму связаны с попыткой ВСУ взять реванш и провести так называемое контрнаступление, оно завершилось провалом, о чем заявил сам главком ВСУ Валерий Залужный. На территории полуострова действует режим повышенной террористической угрозы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:00 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя ДНР при попытке передачи Украине секретных данных
22:05 В стране и мире
Помощник Залужного Честяков погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом
18:40 В стране и мире
Перевозчики в Польше заблокировали три КПП на границе с Украиной
17:14 В стране и мире
В секторе Газа сообщили, что КПП «Рафах» открыт для пропуска иностранцев
16:46 В стране и мире
Al Arabiya: число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.