Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму
Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку БПЛА со стороны Украины по Крыму. Как сообщили в Минобороны, утром во вторник ВСУ атаковали Крым с помощью 17 дронов.
«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в информации оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что девять БПЛА были сбиты и еще восемь перехвачены над Черным морем и над территорией Крыма.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать полуостров шестью БПЛА самолетного типа, один из них был сбит силами ПВО над Черным морем, еще пять перехвачены над территорией Крыма. А в конце октября ВСУ пытались нанести по Крыму удар крылатыми ракетами Storm Shadow, атака была отражена.
Напомним, что атаки по Крыму связаны с попыткой ВСУ взять реванш и провести так называемое контрнаступление, оно завершилось провалом, о чем заявил сам главком ВСУ Валерий Залужный. На территории полуострова действует режим повышенной террористической угрозы.