Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму

ВСУ направили на различные объекты в Крыму 17 дронов самолетного типа, ни один из них не долетел до цели благодаря умелым действиям подразделений ПВО.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку БПЛА со стороны Украины по Крыму. Как сообщили в Минобороны, утром во вторник ВСУ атаковали Крым с помощью 17 дронов.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в информации оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что девять БПЛА были сбиты и еще восемь перехвачены над Черным морем и над территорией Крыма.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать полуостров шестью БПЛА самолетного типа, один из них был сбит силами ПВО над Черным морем, еще пять перехвачены над территорией Крыма. А в конце октября ВСУ пытались нанести по Крыму удар крылатыми ракетами Storm Shadow, атака была отражена.

Напомним, что атаки по Крыму связаны с попыткой ВСУ взять реванш и провести так называемое контрнаступление, оно завершилось провалом, о чем заявил сам главком ВСУ Валерий Залужный. На территории полуострова действует режим повышенной террористической угрозы.