В МО РФ заявили об уничтожении восьми ракет Storm Shadow, запущенных по Крыму

Уточняется, что неприятельские ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о попытке Киева атаковать Крым крылатыми ракетами.

Уточняется, что эта попытка была пресечена около 13.00 по Москве. Для атаки объектов в Крыму враг использовал ракеты Storm Shadow.

Все ракеты, как утверждает МО РФ, были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала 36 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.