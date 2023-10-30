В МО РФ заявили об уничтожении восьми ракет Storm Shadow, запущенных по Крыму
Уточняется, что неприятельские ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о попытке Киева атаковать Крым крылатыми ракетами.
Уточняется, что эта попытка была пресечена около 13.00 по Москве. Для атаки объектов в Крыму враг использовал ракеты Storm Shadow.
Все ракеты, как утверждает МО РФ, были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала 36 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.