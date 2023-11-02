Силы ПВО сбили один БПЛА над Черным морем и перехватили пять над Крымом

По данным МО РФ, Киев пытался атаковать объекты на территории России шестью беспилотниками самолетного типа.

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Киевский режим попытался осуществить атаку на объекты на территории России шестью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в четверг, 2 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным российского оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский БПЛА над акваторией Черного моря.

Кроме того, российские военнослужащие перехватили пять дронов над территорией Крыма.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.