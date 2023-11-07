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Сгоревшие машины и выбитые стекла в результате атаки ВСУ по Донецку сняли на видео

Алина Луговая
Данил Емельянов
19:55 07.11.2023
По предварительным данным, в Ворошиловском районе Донецка есть пострадавшие и погибшие в результате обстрела со стороны ВСУ.
Сгоревшие машины и выбитые стекла в результате атаки ВСУ по Донецку сняли на видео
© Фото: ТРК «Звезда»
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В результате массированной ракетной атаки со стороны ВСУ в Буденовском районе Донецка сгорели несколько гражданских автомобилей, во дворе воронка, в близлежащих домах вылетели стекла. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Данил Емельянов из Донецка.

Под ударом оказались два района Донецка - Буденовский и Ворошиловский. По предварительным данным, удары наносились из РСЗО HIMARS. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в Ворошиловском районе в результате обстрела погибли шесть человек.

За предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 168 снарядов за 55 атак. В результате повреждения получили три жилых дома и объект гражданской инфраструктуры. Один мужчина получил ранения.

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