При обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек

Боевики ВСУ обстреляли Донецк, шесть человек погибли.

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Украинские боевики обстреляли Донецк. В результате атаки погибли шесть дончан. Об инциденте рассказал мэр Алексей Кулемзин.

Во вторник боевики киевского режима выпустили по городу не менее пяти снарядов из реактивной артиллерии. По информации мэра Кулемзина, под удар попала улица Челюскинцев. Снаряд попал в здание Управления труда и соцзащиты.

«По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», - сообщил мэр Донецка.

Военнослужащие Украины регулярно наносят удары по территории Донецкой Народной Республики, в том числе и по столице Донецку.

При обстрелах они используют различное вооружение, поставляемое Западом и странами НАТО. За минувшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 снарядов.