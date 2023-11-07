ВСУ выпустили 168 снарядов за 55 атак по территории ДНР за сутки
За истекшие сутки вооруженные формирования украинских националистов 55 раз атаковали территорию ДНР. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на сводку представительства ДНР в СЦКК.
Сообщается, что под атакой оказались районы семи населенных пунктов, включая районы города Донецка, Макеевки и других. В сумме ВСУ выпустило 168 боеприпасов по территории Республики. В результате обстрелов было повреждено три жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, также в Никитовском районе Горловки был ранен мужчина.
«На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров», - отметили в представительстве.
В предыдущей сводке Представительства сообщалось о факте 39 атак ВСУ по территории ДНР за сутки. Тогда было выпущено 128 снарядов по районам Горловки, Донецка и Докучаевска.