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ВСУ выпустили 168 снарядов за 55 атак по территории ДНР за сутки

Никита Черненко
01:01 07.11.2023
Сообщается о пострадавшем гражданском в результате обстрелов.
ВСУ выпустили 168 снарядов за 55 атак по территории ДНР за сутки
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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За истекшие сутки вооруженные формирования украинских националистов 55 раз атаковали территорию ДНР. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на сводку представительства ДНР в СЦКК.

Сообщается, что под атакой оказались районы семи населенных пунктов, включая районы города Донецка, Макеевки и других. В сумме ВСУ выпустило 168 боеприпасов по территории Республики. В результате обстрелов было повреждено три жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, также в Никитовском районе Горловки был ранен мужчина.  

«На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров», - отметили в представительстве.

В предыдущей сводке Представительства сообщалось о факте 39 атак ВСУ по территории ДНР за сутки. Тогда было выпущено 128 снарядов по районам Горловки, Донецка и Докучаевска.

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