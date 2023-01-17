Шойгу сообщил, что масштабные изменения в ВС РФ произойдут с 2023 по 2026 годы

Министр также поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях России.

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Масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 миллионов человек, пройдут с 2023 по 2026 годы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений», - сказал он на совещании по увеличению численности Вооруженных Сил РФ.

Также министр поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях нашей страны. Глава российского оборонного ведомства отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, нарастить объемы подготовки специалистов.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал группировку «Восток» в зоне спецоперации на Украине. Он проверил условия размещения личного состава и выслушал доклады командующих. Последний раз министр был в зоне СВО в декабре прошлого года.