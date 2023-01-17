Шойгу поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях России. Особое внимание необходимо уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечению вооружением и военной техникой.
«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)», - сказал министр на совещании по увеличению численности Вооруженных сил РФ.
Масштабные изменения в Российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год, добавил глава российского оборонного ведомства.
В декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил о необходимости довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.
Ранее Минобороны России показало дозаправку танков в зоне спецоперации. В зимнее время расход топлива у военной техники всегда выше - это связано с низкими температурами и повышенными нагрузками, которые испытывают механизмы.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов