Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации

Кроме того, глава Минобороны РФ вручил госнаграды военнослужащим, мужественно выполняющим задачи в зоне спецоперации на Украине.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях.

Глава российского оборонного ведомства также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях. Особое внимание в ходе работы Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, за проявленные самоотверженность и героизм, и вручил им государственные награды.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», - отметил Сергей Шойгу.

Ранее Минобороны России заявило о расширении масштаба решаемых задач в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.