Российские штурмовые подразделения наступают на украинские позиции под Артемовском сразу с нескольких направлений. Лесопосадки вокруг города уже зачищены, ожесточенные бои идут в промзоне на восточной окраине и в частном секторе.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские штурмовые отряды ведут ожесточенные бои в частном секторе на окраине Артемовска. Сражение идет за каждое здание. Бойцы движутся вперед, зачищая дом за домом. На бывшей украинской позиции был пункт подвоза боеприпасов и продовольствия. Стоит разбитая техника МТЛБ, пикап, погрузочный кран. На подступах к Артемовску российские бойцы зачистили все лесопосадки, которые буквально кишели украинскими националистами. На каждом шагу можно увидеть на земле следы жестоких схваток.

Также бойцы обнаружили несколько гранатометов иностранного производства, ящик для патронов для американского крупнокалиберного пулемета Browning. Подразделение, которое штурмовало позиции, затрофеило пять таких пулеметов, и теперь это оружие работает против противника.

Отсюда Артемовск как на ладони, видны вдалеке обгоревшие здания, за эту высоту шли тяжелые бои, поскольку украинцы никак не хотели ее отдавать. Артемовск сейчас активно обрабатывает наша артиллерия, уничтожая цели в городе, и мешая противнику подвозить резервы и боеприпасы. Корректировка с воздуха стала уже неотъемлемой частью работы штурмовиков. Перед тем, как начать штурм того или иного квартала, наши подразделения эвакуируют мирных жителей и оказывают им медицинскую помощь.

У наших подразделений, штурмующих Артемовск, идеально отлажена схема эвакуации раненых с поля боя, оказания первой медпомощи и транспортировки в госпитали. Артемовск сейчас является одной из самых горячих точек на всем земном шаре. Украинские формирования ежедневно несут огромные потери. В одном из наших взводов накопилась целая коллекция всевозможных вражеских шевронов.

Тиски вокруг Артемовска постоянно сжимаются. Наши взяли под полный контроль прилегающие с востока села: Опытное, Покровское, Подгородное. Перерезана дорога и прекращено снабжение со стороны недавно освобожденного Соледара. Взятие оборонительной линии: Артемовск – Соледар – Северск откроет путь на Славянск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов