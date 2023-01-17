На месте боевого столкновения до сих пор стоит машина, принадлежащая группе боевиков. Российские бойцы уничтожили группу во время последнего боя, и следы от пуль на корпусе машины напоминают об этом.

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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в месте, которое украинские националисты долго не хотели отдавать российским военнослужащим. На высоте 208 над уровнем моря открывается вид на Артемовск, за эту точку шли тяжелые бои.

Во время очередного боя на позиции внезапно заскочила диверсионная группа на джипе, однако вся она была уничтожена российскими военнослужащими. Машина до сих пор стоит на месте схватки и напоминает о недавних событиях.

Ранее сообщалось, что на Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими. Об этом заявил командир украинских войск с позывным «Мадьяр».