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500 метров до позиций националистов: кадры из горячей точки под Артемовском

Игорь Лапик
Анастасия Бобылева
06:01 17.01.2023
Журналистов держат на расстоянии 500 метров от города, так как подходить ближе опасно - рядом работает артиллерия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лапик 2
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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал под Артемовском в непосредственной близости от горячей точки. С места съемок оказались видны остовы зданий города.

Ближе, чем на 500 метров, журналистов не подпустили - опасно. Вокруг открытая местность, которая хорошо просматривается, и невдалеке работает артиллерия. После съемок следует покинуть опасную зону как можно быстрее.

Также «Звезда» показала высоту под Артемовском, за которую шли ожесточенные бои. На месте боевого столкновения осталась машина украинских диверсантов - в ней выбиты стекла, на корпусе следы от пуль. Весь ее вид как бы напоминает о недавних событиях.

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