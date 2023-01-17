В частности, корреспондент «Звезды» показал ящик для патронов, предназначавшихся для крупнокалиберного пулемета Browning.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В районе захваченных украинских позиций, под Артемовском, обнаружено несколько гранатометов иностранного производства, в том числе немецкого. Находки с места ожесточенных боев продемонстрировал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Кроме того, был найден ящик для патронов, предназначавшихся для американского крупнокалиберного пулемета Browning.

«То подразделение, которое штурмовало эти позиции затрофеило пять таких пулеметов, и сейчас это оружие работает против украинских националистов», - говорит корреспондент.

Вместе с тем «Звезда» показала кадры из горячей точки под Артемовском. Журналистов держат на расстоянии 500 метров от города, так как подходить ближе опасно - рядом работает артиллерия.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что украинские боевики бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов. В настоящее время в Артемовске находится 10% от населения, которое было до начала спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.