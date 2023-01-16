Опубликованы новые кадры с места трагедии с крушением самолета в Непале

Все 72 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. В числе жертв авиакатастрофы - четверо россиян.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении телеканала «Звезда» оказались свежие кадры с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале. На них видно, как возле обломков самолета собралась толпа людей, последствия инцидента ликвидируют экстренные службы.

Напомним, на борту самолета находились 72 человека, 68 из которых - пассажиры, четыре - члены экипажа. Авиалайнер следовал рейсом из Катманду в Покхару. По данным посольства РФ, в числе жертв авиакатастрофы четверо россиян.

Вероятной причиной трагедии называют техническую неисправность. Более того, спасатели извлекли из-под обломков разбившегося воздушного судна мобильный телефон одного из пассажиров, на котором была обнаружена видеозапись последних минут полета лайнера перед катастрофой.