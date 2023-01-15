На борту упавшего в Непале самолета было четверо граждан России
Трагедия произошла сегодня в городе Покхара.
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Четверо российских граждан находились в самолете, который в воскресенье потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе аэропорта непальского города Покхара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.
Напомним, всего на борту было 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Местные СМИ сообщают о минимум 32 погибших.
Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы. Аэропорт в данный момент закрыт.
Информация о состоянии российских граждан не сообщается.