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В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту

Сергей Лебедев
09:53 15.01.2023
Происшествие случилось на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Покхаре.
© Видео: shahinu_r, Twitter © Фото: shahinu_r, Twitter
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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Происшествие случилось в воскресенье на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Покхара. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Борт принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. По словам ее представителя, в самолете находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы. Аэропорт сейчас закрыт.

Напомним, недавно самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. В результате погибли два человека погибли. Кроме того, четверо находящихся на борту получили ранения.

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