В стране и мире В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту Сергей Лебедев Происшествие случилось на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Покхаре. © Видео: shahinu_r, Twitter © Фото: shahinu_r, Twitter Читайте нас на: В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Происшествие случилось в воскресенье на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Покхара. Об этом сообщает The Kathmandu Post. Борт принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. По словам ее представителя, в самолете находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы. Аэропорт сейчас закрыт. Напомним, недавно самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. В результате погибли два человека погибли. Кроме того, четверо находящихся на борту получили ранения. Экспертное мнение и аналитика