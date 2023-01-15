Полиция Непала подтвердила гибель 68 человек при крушении самолета

В посольстве РФ ранее заявили, что на борту рухнувшего воздушного судна было четыре россиянина.

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Как минимум 68 человек погибли в авиакатастрофе в Непале, передает New Indian Express, ссылаясь на полицию страны.

Ранее France Presse со ссылкой на источник в местных властях сообщало, что при крушении самолета некоторым людям удалось выжить. В посольстве РФ заявили, что на борту рухнувшего воздушного судна находились четверо граждан РФ.

Сегодня стало известно, что пассажирский ATR 72, выполнявший рейс из Катманду, рухнул рядом с городом Покхар.

По данным СМИ, перед крушением пилот самолета успел увести его в сторону реки, таким образом удалось избежать большего количества жертв.