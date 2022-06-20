Суд на Украине запретил партию «Оппозиционная платформа - за жизнь»

Согласно решению суда, все имущество партии должно быть передано государству.

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Министерство юстиции Украины сообщило, что суд запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», и теперь ее имущество должно быть передано государству. Напомним, лидером партии стал украинский политик Виктор Медведчук.

«Суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Соответствующий иск минюста был удовлетворен восьмым апелляционным административным судом. Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства», - цитирует РИА Новости сообщение минюста Украины.

Ранее депутаты Верховной рады отозвали лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука с должности члена Комитета по вопросам прав человека. Напомним, о задержании Медведчука сотрудниками СБУ стало известно 12 апреля после публикации его фотографии в наручниках.