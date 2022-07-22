СБУ арестовала активы Медведчука и его жены
Служба безопасности Украины арестовала активы главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Общая сумма арестованных активов составила более одного миллиона долларов.
«По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ. Решением суда наложен арест, в частности, на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен (более одного миллиона долларов. - Прим. ред.), банковские счета на 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух отельных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров», - сообщается в Telegram-канале СБУ.
Напомним, в апреле суд арестовал Медведчука без возможности внесения залога. Марченко заявила, что при задержании ее супруга сильно избили, и призвала оказать содействие в освобождении политика. Позже двое сложивших оружие в спецоперации британцев попросили премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона обменять их на Медведчука.