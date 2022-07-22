СБУ арестовала активы Медведчука и его жены

«По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ. Решением суда наложен арест, в частности, на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен (более одного миллиона долларов. - Прим. ред.), банковские счета на 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух отельных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров», - сообщается в Telegram -канале СБУ.

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