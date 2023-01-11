Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины на основании данных СБУ

Президент Украины уточнил, что это «не последние такие решения».

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что решил прекратить гражданство четырех оппозиционных политиков. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче.

Видеобращение, в котором президент Украины сделал соответствующее заявление, было размещено в его Telegram-канале.

«Я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», - сказал Зеленский.

Он заявил, что соответствующее решение было принято на основании материалов, подготовленных СБУ и миграционной службой страны. По словам президента, такой шаг соответствует украинской конституции. Зеленский уточнил, что это «не последние такие решения».

Ранее украинский депутат Гео Лерос обвинил Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в намерении убить его.