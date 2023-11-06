Байден пообещал Нетаньяху обеспечить Израиль ресурсами для борьбы с ХАМАС

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В ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху американский президент Джо Байден пообещал продолжить оказывать необходимую поддержку Израилю для борьбы с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

«Президент в разговоре с Нетаньяху сегодня дал четко понять, что мы продолжим обеспечивать наличие у Израиля необходимых инструментов и средств», - сообщил Кирби журналистам, отвечая на вопрос о продолжении борьбы Израиля с ХАМАС.

Ранее Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницах в секторе Газа. Информация о погибших не сообщалась. После предыдущего удара ЦАХАЛ по школе и медицинскому конвою погибли не менее 20 человек.

Россия неоднократно призывала остановить кровопролитие в Газе, поскольку оно будет иметь серьезные последствиях для обеих сторон конфликта. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, иначе это не закончится никогда.