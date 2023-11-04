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Al Jazeera: десятки людей погибли при ударе по школе и медконвою в Газе

Владимир Рубанов
00:18 04.11.2023
Под израильские удары на севере сектора Газа попала колонна мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться через дорогу ар-Рашид, сообщает телеканал.
Al Jazeera: десятки людей погибли при ударе по школе и медконвою в Газе
© Фото: Saeed Jaras Keystone Press Agency Globallook Press
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По меньшей мере 20 человек убиты в палестинском городе Газа во время бомбардировки здания школы ООН в районе Сафтави, где размещались беженцы, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения анклава.

Под израильские удары на севере сектора Газа попала колонна мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться через дорогу ар-Рашид, сообщает телеканал. При этом погибло по меньшей мере 14 человек.

По данным органов здравоохранения Газы, в результате ударов Израиля пострадали как минимум три медицинских учреждения, несколько человек погибли. В числе целей был медицинский конвой, выезжавший из больницы Аль-Шифа. В Израиле заявили, что атаковали машину скорой, используемую боевиками ХАМАС. Представители Минздрава Газы сообщили, что в ней перевозили пациентов.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля зашла в Газу и начала вести в городе ближние бои с членами палестинского движения ХАМАС. С7 октября число жертв в анклаве, по данным местного Минздрава, превысило девять тысяч.

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