Россия в ООН призвала срочно остановить кровопролитие в секторе Газа

Постпред Василий Небензя заявил, что необходимо не дать кризису охватить регион.

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Необходимо срочно остановить кровопролитие, происходящее в ходе палестино-израильского конфликта, и не дать кризису охватить регион. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, сообщает RT.

«Иначе конфликт никогда не остановить», - подчеркнул дипломат в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии ГА ООН.

Также, по словам Василия Небензи, у Израиля нет права на самооборону, потому что страна является оккупирующим государством.

Ранее же постпред РФ отмечал, что в секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба.