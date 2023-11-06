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Израиль нанес удары по единственной психбольнице в секторе Газа

Марина Крижановская
14:53 06.11.2023
Израиль нанес удар по психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа.
Израиль нанес удары по единственной психбольнице в секторе Газа
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Израильская армия атаковала единственную в секторе Газа психиатрическую больницу. Также удар пришелся по офтальмологической больнице. Об этом  сообщило министерство иностранных дел Палестины в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось о гибели десятков людей после удара по школе и медицинскому конвою в городе Газа. Погибли не менее 20 человек. Была атакована школа ООН в районе Сафтави и колонна мирных жителей, которые хотели эвакуироваться через дорогу Ар-Рашид.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Тогда радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло удары по Израилю, затем проникло на территорию государства с юга. В ответ Израиль начал проводить операцию в секторе Газа.

За несколько дней ее проведения были заняты все населенные пункты возле данного анклава. После власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа. За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены тысячи людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи.

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