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За сутки в секторе Газа погибли пять сотрудников ООН

Марина Крижановская
21:46 06.11.2023
Согласно отчету организации, всего с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибли 88 сотрудников ООН.
За сутки в секторе Газа погибли пять сотрудников ООН
© Фото: Xinhua Globallookpress
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За минувшие 24 часа в секторе Газа погибли пять сотрудников ООН. Еще четверо были ранены. Речь идет о представителях Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как сообщает RT, сотрудники БАПОР были убиты в центре, севере и на юге сектора Газа. Также указано, что одна служащая этого агентства получила серьезные травмы в результате удара по дому, в котором она проживала. Ее муж и трое детей были убиты.

Общее количество погибших служащих этого агентства ООН с 7 октября - начала эскалации конфликта - составило 88 человек, по меньшей мере еще 24 ранены.

В распространенном заявлении Управления Верховного комиссара по правам человека ООН предупреждали об угрозе геноцида в секторе Газа. Израильские бомбардировки школ и больниц, блокада данного анклава являются преступлениями против человечности, отметили в ООН.

Вместе с тем во всемирной организации проинформировали, что в секторе Газа почти 70% погибших составляют женщины и дети. На заседании руководитель БАПОР Филипп Лаззарини сказал, что это нельзя назвать «сопутствующими потерями».

Шестого ноября арабский телеканал со ссылкой на официальные власти палестинского Минздрава назвал количество жертв в секторе Газа. Суммарно там погибли 10 022 человек, среди них 4 104 ребёнка. 

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