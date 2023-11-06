Al Arabiya: число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

В секторе Газа погибли не менее 10 022 человека, среди которых 4 104 ребёнка.

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Официальные представители минздрава Палестины сообщили, что в секторе Газа по меньшей мере убиты 10 022 палестинца, среди них 4 104 ребёнка. Данные привел арабский телеканал Al Arabiya.

Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что десятки людей были убиты в результате воздушных атак Израиля по городу Газа и еще больше в соседних, южнее Газы, Завайда и Дэйр аль-Балях.

«Связанное с ХАМАСом телевидение Аль-Акса со ссылкой на медицинские источники сообщило, что в результате нападений по меньшей мере 75 палестинцев были убиты и 106 получили ранения», - проинформировал телеканал.

Также сообщается о восьми погибших в результате воздушной атаки прошедшей ночью по онкологической больнице Рантисси в городе Газа, отметили официальные представители Минздрава Палестины. Телеканал указал, что военнослужащие Израиля изучают эту информацию.

Немногим ранее Израиль нанес удары по единственной в городе Газа психиатрической больнице, а вместе с этим и по офтальмологической клинике.