Эксперты ООН заявили об угрозе геноцида в секторе Газа

Как отмечается в докладе, израильские бомбардировки школ и больниц, блокада сектора Газа являются преступлениями против человечности.

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В секторе Газа существует риск геноцида палестинского народа из-за действий Израиля, заявили специальные докладчики ООН в заявлении, которое распространило Управление верховного комиссара всемирной организации по правам человека.

Как отмечается в докладе, израильские бомбардировки школ и больниц, блокада сектора Газа являются преступлениями против человечности, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили «заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу».

Генсек ООН Антониу Гуттериш назвал обострение палестино-израильского конфликта «моментом глубокого кризиса, не похожего ни на один, которые регион видел за последние десятилетия». В заявлении отмечается, что он вызван «зверскими» атаками ХАМАС на Израиль, которые привели к блокаде и беспощадным бомбардировкам сектора Газа.

Гуттериш призвал Израиль и ХАМАС заключить двухнедельное гуманитарное перемирие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.