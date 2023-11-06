В секторе Газа сообщили, что КПП «Рафах» открыт для пропуска иностранцев

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Расположенный на границе юга сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» открылся для пропуска. Пройти через терминал могут иностранные граждане и египтяне, чьи имена есть в списке. Информацию сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление погранпереходов сектора Газа.

Первого ноября власти Египта объявили КПП «Рафах» открытым. Порядка 90 раненых палестинцев для лечения и еще 450 граждан других государств планировалось пропустить через этот КПП в Египет.

Перед этим палестинское движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которым разрешили покинуть сектор Газа. В их числе были указаны выходцы из Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, а вместе с ними граждане Палестины с двойным гражданством. Всего в опубликованных списках ХАМАС указал более 430 человек.

Прежде, 30 октября, через КПП «Рафах» въехали около 40 грузовиков с гуманитарной помощью. На тот момент общее количество машин, доставивших гумпомощь в сектор Газа, составило 171. Ее объем, включая воду, продукты питания и медикаменты, достиг сотни тонн.