ХАМАС опубликовал список иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа

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Движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Газы.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 7.00, чтобы облегчить себе процесс перехода», - сообщает пограничная служба анклава.

В сообщении не упоминается, пропустят ли через границу тех, кто на контрольно-пропускном пункте окажется позже назначенного времени.

В опубликованных списках ХАМАС присутствуют граждане таких стран, как Австралия, Австрия, Болгария, Индонезия, Иордания, Финляндия, Чехия и Япония, а также граждане Палестины с двойным гражданством. Всего в опубликованных списках числится более 430 человек.