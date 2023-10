В стране и мире Палестино-израильский конфликт Через КПП «Рафах» въехали около 40 грузовиков с гумпомощью за 30 октября Анна Ушакова Объем гуманитарной помощи, включающей в себя воду, продукты питания и медикаменты , за последние 10 дней составил более ста тонн. © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Около 40 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах» 30 октября. Об этом сообщила газета The Times of Israel. По данным издания, общее количество грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь в Газу, за последние 10 дней составило 171. Объем гумпомощи, включающей в себя воду, продукты питания и медикаменты достиг сотни тонн. Ранее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что для населения Газы не хватает поступающей через «Рафах» гуманитарной помощи. Дафтен добавила, что необходимо открыть КПП «Керем-Шалом», ведь он оборудован для пропуска большего количества грузовиков. Экспертное мнение и аналитика