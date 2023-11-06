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Haaretz: сухопутные войска Израиля войдут в Газу в течение двух суток

Марина Крижановская
15:35 06.11.2023
Израильские военные дали оценку, что в течение 48 часов сухопутные войска могут войти в город Газа.
Haaretz: сухопутные войска Израиля войдут в Газу в течение двух суток
© Фото: IDF, XinHua, Globallookpress
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В предстоящие 48 часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может полностью окружить город Газа в одноименном палестинском анклаве. После этого последуют бои в густонаселенном городе. Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на военных.

«По оценкам Армии обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться в густо населенном городе», — сообщило издание.

Как отметили в ЦАХАЛ, целью этой операции является полное уничтожение бойцов радикального палестинского движения ХАМАС. Также израильская армия намерена разрушить все подземные туннели, гражданские и военные объекты ХАМАС. На достижение этих целей, по оценкам ЦАХАЛ, может уйти от нескольких месяцев до года или больше того.

Третьего ноября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильтяне зашли в Газу и ведут ближние бои с ХАМАС. Он добавил, что пока преимущество на стороне израильской армии.

Пятого ноября Армия обороны Израиля заявила, что окружение сектора Газа завершено. Расширяя сухопутную операцию, ЦАХАЛ действовал в северной части сектора Газа и достиг позиций вдоль побережья Газы, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

В ночь на 6 ноября появилась информация. что израильские ВВС наносят удары по городу Газа перед входом наземных войск в город.

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