В ЦАХАЛ заявили о завершении окружения сектора Газа

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что за время ведения боевых действий 36-я дивизия нанесла удары по более чем 1600 целям ХАМАС.

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Военнослужащие израильской армии завершили окружение сектора Газа и вышли к морю. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю 36-я дивизия Армии обороны Израиля действовала в северной части сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы», - говорится в сообщении.

Задачи дивизии сводятся не только к окружению сил ХАМАС, но и к нанесению ударов по избранным целям, сообщает армейская пресс-служба.

За время ведения боевых действий 36-я дивизия нанесла удары по более чем 1600 целям, уничтожив инфраструктуру противника, склады с вооружением, пункты запуска ракет и наблюдения, говорится в релизе. Также сообщается о ликвидации 300 представителей боевого крыла ХАМАС.