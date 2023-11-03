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ЦАХАЛ зашел в Газу и ведет ближние бои с ХАМАС

Максим Крюков
11:39 03.11.2023
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что пока преимущество на стороне израильских военных.
ЦАХАЛ зашел в Газу и ведет ближние бои с ХАМАС
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Армия обороны Израиля зашла в Газу и начала вести в городе ближние бои с бойцами палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Наши силы ликвидируют террористов в ближнем бою везде, где требуются боевые действия, даже если это сложно», - передает его слова RT со ссылкой на портал The Hill.

Хагари отметил, что пока преимуществом завладели израильские военные. Также он заявил, что саперы занимаются уничтожением взрывоопасных предметов, чтобы пехота могла более свободно перемещаться по городу.

Ранее представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова заявила, что израильская армия может расширить операцию на юг сектора Газа из-за наличия инфраструктуры ХАМАС. Она также подчеркнула, что израильские военные сделают все для уничтожения инфраструктуры палестинского движения и освобождения заложников.

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