ВВС Израиля наносит удары по Газе перед входом наземных войск ЦАХАЛ в город

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Воздушные силы ЦАХАЛ проводят боевую операцию в Газе, нанося массированные удары по городу. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на газету Haaretz.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о взятии сектора Газа в полное окружение в рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю. ВВС Израиля наносят удары по Газе перед входом наземных сил армии Израиля в город.

«Израильские ВВС наносят массированные удары по городу Газа» - цитирует RT.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о входе частей израильской армии в Газу и ведении ближнего боя с бойцами группировки ХАМАС. Он счел, что на данный момент преимуществом завладели израильские военные.