В кабмине ФРГ пообещали в ближайшее время представить новую кандидатуру главы Минобороны

Ранее министр обороны страны Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны страны Кристины Ламбрехт. В правительстве Германии обещают своевременно представить новую кандидатуру.

Ранее глава германского оборонного ведомства подала прошение на имя Шольца о снятии с должности. Причиной немецкие СМИ называют череду скандалов, преследовавших политика на посту.

Отметим, что в ближайшие дни на базе Рамштайн запланирована встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки, включая немецкий Leopard 2. Кто будет представлять ФРГ на этом собрании, пока неизвестно.

Ранее германские власти объявили, что передадут Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Польше заявили о готовности поставить Киеву немецкие танки Leopard, однако данные действия должны быть одобрены Берлином, а Варшаве нужна будет замена боевым машинам.