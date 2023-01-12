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Минобороны Германии пообещало Украине 40 БМП Marder до апреля 2023 года

Тимур Шерзад
17:57 12.01.2023
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что, несмотря на поставку боевых машин пехоты Marder, решение о передаче украинским боевикам танков Leopard еще не принято.
Минобороны Германии пообещало Украине 40 БМП Marder до апреля 2023 года
© Фото: funky1opti, CC B.Y 2.0, Wikimedia
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о намерении передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder до апреля 2023 года. 

«Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных украинских солдат отправились на Украину», - заявила Ламбрехт журналистам в ходе пресс-конференции. 

Кроме этого, глава оборонного ведомства ФРГ ответила на вопрос относительно поставок танков Leopard, уточнив, что это решение еще не принято. 

А президент Южной Кореи допустил возможность размещения в своей стране ядерного оружия.

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