Минобороны Германии пообещало Украине 40 БМП Marder до апреля 2023 года

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что, несмотря на поставку боевых машин пехоты Marder, решение о передаче украинским боевикам танков Leopard еще не принято.

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о намерении передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder до апреля 2023 года.

«Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных украинских солдат отправились на Украину», - заявила Ламбрехт журналистам в ходе пресс-конференции.

Кроме этого, глава оборонного ведомства ФРГ ответила на вопрос относительно поставок танков Leopard, уточнив, что это решение еще не принято.

А президент Южной Кореи допустил возможность размещения в своей стране ядерного оружия.