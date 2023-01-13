Bild: министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уходит в отставку

Сообщается, что глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт приняла самостоятельное решение об отставке, имя ее преемника пока не называется.

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста в отставку. Сообщение об этом распространила газета Bild. Издание ссылается на собственные источники в бундестаге.

Точная дата отставки не сообщается. Как пишет газета, в настоящее время в правительственных кулуарах обсуждается кандидатура нового главы оборонного ведомства ФРГ. Кристину Ламбрехт назначили министром обороны в начале декабря 2021 года.

Между тем, на следующей неделе официальный Берлин должен принять окончательное решение о поставках Киеву тяжелых танков Leopard. Отсутствие разрешения Германии тормозит отправку немецкой бронетехники на Украину Польшей и другими странами ЕС. Там готовы поделится, но без разрешения производителя не имеют на это права.