Шольц принял отставку министра обороны Германии Ламбрехт

Решение о преемнике Ламбрехт будет принято в ближайшее время, анонсировали в кабмине ФРГ.

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ. В немецком правительстве анонсировали, что решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время.

«Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», - цитирует РИА Новости слова представителя камбина ФРГ Кристиане Хофман.

Напомним, в пятницу вечером газета Bild распространила информацию о том, что Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста министра обороны. Однако в ведомстве данную информацию назвали слухами. Кристину Ламбрехт назначили министром обороны в начале декабря 2021 года.