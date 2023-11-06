В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками

Елизавета Егорова
14:00 06.11.2023
Владимир Путин в своей стратегии предвидел усталость Запада от затяжного конфликта на Украине.
The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Владимир Зеленский изменил тон при общении с западными политиками. Если раньше он просил оружие, чтобы быстро победить в конфликте с Россией, то сейчас он требует его, чтобы боевые действия не затянулись надолго. Об этом пишет издание The Spectator.

«Если недавно позиция Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится "дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок», - говорится в публикации.

По мнению журналиста, на усталости от конфликта также акцентировал внимание и Владимир Путин при планировании стратегии боевых действий. Президент понимал, что Киев и его союзники не захотят длительного противостояния.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил о провале украинского контрнаступления. На фоне этого военнослужащие ВСУ готовятся к худшему и осознают близость поражения.

За слова Залужного попытался оправдаться Владимир Зеленский. Он заявил, что «все устали», однако «это не патовая ситуация». А причина неудач на поле боя кроется в том, по мнению Зеленского, что ВС РФ контролируют воздушное пространство.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:16 В стране и мире
Боррель: конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС
11:09 В стране и мире
Более 200 мирных жителей погибли в секторе Газа за ночь из-за действий ЦАХАЛ
10:09 В стране и мире
Видео
В МО показали, как «Ланцет» уничтожает украинское авто для подвоза боеприпасов
09:07 В стране и мире
РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось
09:04 В стране и мире
Уголовное дело возбуждено против стрелявшего у ресторана в Москве боксера Иванова
Популярное
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.