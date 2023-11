В стране и мире The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками Елизавета Егорова Владимир Путин в своей стратегии предвидел усталость Запада от затяжного конфликта на Украине. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Владимир Зеленский изменил тон при общении с западными политиками. Если раньше он просил оружие, чтобы быстро победить в конфликте с Россией, то сейчас он требует его, чтобы боевые действия не затянулись надолго. Об этом пишет издание The Spectator. «Если недавно позиция Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится "дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок», - говорится в публикации. По мнению журналиста, на усталости от конфликта также акцентировал внимание и Владимир Путин при планировании стратегии боевых действий. Президент понимал, что Киев и его союзники не захотят длительного противостояния. Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил о провале украинского контрнаступления. На фоне этого военнослужащие ВСУ готовятся к худшему и осознают близость поражения. За слова Залужного попытался оправдаться Владимир Зеленский. Он заявил, что «все устали», однако «это не патовая ситуация». А причина неудач на поле боя кроется в том, по мнению Зеленского, что ВС РФ контролируют воздушное пространство. Экспертное мнение и аналитика