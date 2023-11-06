Украинский военнослужащий заявил AFP, что ВСУ не хватает артиллерии, а у солдат плохой уровень подготовки.

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После признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что контрнаступление Киева потерпело крах, украинские военнослужащие высказались о печальном положении дел на поле боя и предрекли свое поражение.

«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем», - рассказал украинский боец с позывным Мудрый в интервью агентству AFP.

Другой военнослужащий отметил огромное количество проблем в армии: плохой уровень подготовки солдат, нехватка оружия и артиллерии. Он заключил, что военные на данный момент «готовы к худшему».

Напомним, что Залужный признал провал «контрнаступа» ВСУ в интервью изданию The Economist. По его словам, метод, который предлагало Киеву НАТО, должен был уже привести ВСУ в Крым, однако реальность отразила другие результаты.

Владимир Зеленский попытался оправдаться перед председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен за слова главкома, назвав причиной провала «усталость».