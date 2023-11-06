AFP: после слов Залужного о провале «контрнаступа» бойцы ВСУ готовятся к худшему
После признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что контрнаступление Киева потерпело крах, украинские военнослужащие высказались о печальном положении дел на поле боя и предрекли свое поражение.
«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем», - рассказал украинский боец с позывным Мудрый в интервью агентству AFP.
Другой военнослужащий отметил огромное количество проблем в армии: плохой уровень подготовки солдат, нехватка оружия и артиллерии. Он заключил, что военные на данный момент «готовы к худшему».
Напомним, что Залужный признал провал «контрнаступа» ВСУ в интервью изданию The Economist. По его словам, метод, который предлагало Киеву НАТО, должен был уже привести ВСУ в Крым, однако реальность отразила другие результаты.
Владимир Зеленский попытался оправдаться перед председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен за слова главкома, назвав причиной провала «усталость».