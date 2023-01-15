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WSJ: поставки боеприпасов Киеву могут истощить запасы США к лету 2023 года

Максим Крюков
04:21 15.01.2023
Издание отмечает, что в это же время Россия расширит производство вооружения.
WSJ: поставки боеприпасов Киеву могут истощить запасы США к лету 2023 года
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global look Press
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К лету 2023 года запасы боеприпасов Соединенных Штатов Америки и европейских государств могут сократиться до критического уровня в связи с поставками киевскому режиму, в то время как Россия, наоборот, нарастит свое производство. Такими прогнозами поделилась американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на военных аналитиков.

«Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью», - говорится в материале.

В статье отмечается, что Вашингтон и союзники также вкладывают ресурсы в новые линии производства, однако автор публикации сомневается, что до следующего года это привнесет большое различие.

Ранее правительство Великобритании раскрыло, что войдет в пакет военной помощи Украине. Так, в ближайшие недели Лондон отправит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных орудий AS90 калибром 155 мм. Кроме того, планируются поставки ударных вертолетов Apache, которые могут быть вооружены 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 ракетами Hydra калибром 70 мм и 30-мм цепной пушкой.

В посольстве России в британской столице прокомментировали решение официального Лондона отправить в зону украинского конфликта тяжелые танки Challenger 2. Дипломаты отметили, что это никак не отразится на успехах украинских боевиков и только приведет к новым жертвам.

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