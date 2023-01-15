Mirror: Британия передаст Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire

По данным издания, Киев получит до четырех таких вертолетов, каждый из которых может быть вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire и 76 ракетами Hydra.

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Великобритания отправит киевским властям ударные вертолеты Apache, вооруженные «смертоносными» ракетами Hellfire. Об этом пишет британская ежедневная газета The Mirror.

«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», - заявил инсайдер издания.

Отмечается, что Украине поставят до четырех вертолетов. В материале говорится, что Apache AH64 E является самой современной версией, способной «уничтожить несколько целей за секунды». Каждый такой вертолет может быть вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 ракетами Hydra калибром 70 мм и 30-мм цепной пушкой.

По данным издания, один летательный аппарат стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов, и для его поддержания в боевой готовности требуется два пилота и команда техников. Ожидается, что пилоты вооруженных формирований украинских националистов будут обучаться на территории Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Ранее официальный Лондон объявил о поставках Украине 14 тяжелых танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90 калибром 155 мм. На Даунинг-стрит также отметили, что в ближайшие дни начнется курс обучения украинских боевиков по применению передаваемых им танков и гаубиц.