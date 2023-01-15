Ход СВО и серьезная реформа армии: главное из выступлений Путина и Шойгу на этой неделе

© Фото: Минобороны России, Пресс-служба президента РФ

Первое совещание президента с правительством в этом году коснулось темы спецоперации и вызовов, с которыми пришлось столкнуться нашей стране в 2022-ом. Страна в прошлом году преодолела самый сложный период в экономической сфере, и справилась с той лавиной санкций, которые на нас обрушились, напомнил Путин членам правительства.

На взлете строительный сектор. Результаты за прошлый год стали лучшими за всю историю отрасли - 101 миллион квадратных метров нового жилья. Кроме того, активными темпами ведется дорожное строительство и прокладка газовых коммуникаций. Но расслабляться не время, и проблем еще предстоит решить множество. И основное внимание, конечно, будет направлено на развитие новых территорий. Чтобы ЛДНР, Запорожская и Херсонская области в ближайшие годы и по качеству жизни и по состоянию инфраструктуры вышли на общероссийский уровень. Нацпроекты и социальная поддержка граждан там также должны соответствовать общим стандартам. По словам Путина, люди должны знать, что будет построено в их городах, какие объекты и когда будут восстановлены, как будут работать детские сады, школы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, и какую поддержку получит малый бизнес.

Разговор с правительством коснулся не только поддержки отдельных социальных групп населения, но и целых промышленных отраслей. В том числе авиации и обновления парка воздушного и водного флота России, по которым санкции в минувшем году нанесли весьма серьезный удар. И тут президент вновь призвал весь госаппарат к мобилизации усилий и раскритиковал темпы работ по производству гражданской и военной авиатехники. В нынешних условиях - проволочки недопустимы и все подобные контракты с профильными заводами и предприятиями должны быть заключены в течение месяца, поручил Путин.

Напомним, ход СВО и реализация серьезной реформы Вооруженных сил обсуждались и на совещании в Министерстве обороны несколькими днями ранее. Но перед этим, глава ведомства. Сергей Шойгу поблагодарил всех военнослужащих, участников специальной военной операции, всех кто в праздничные дни находился на боевом посту. Большая часть совещания была закрытой для СМИ, однако министр обороны назвал главные приоритеты для российской армии в 2023 году. И главным гарантом суверенитета Шойгу назвал развитие сил ядерного сдерживания.

Модернизировать в ближайшее время, по словам Шойгу, предстоит работу военных комиссариатов. Все данные будут оцифрованы. Предстоит наладить взаимодействие военкоматов с местными и региональными властями. Серьезное внимание будет уделено экипировке военнослужащих. О том, что на поле боя мелочей быть не может, в конце прошлого года говорил Владимир Путин. Тогда президент поручил исходить из реальных потребностей бойцов, тем более что никаких ограничений в финансировании у Министерства обороны и Генерального штаба нет. Это большая работа, но выполнить ее, сказал Сергей Шойгу, нужно максимально быстро.

Подробнее о том, как прошло первое заседание президента с членами правительства в этом году и какие акценты расставил глава государства, в материале Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».