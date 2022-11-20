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Хуснуллин пообещал восстановить Мариуполь на год раньше намеченного срока

Ян Брацкий
12:32 20.11.2022
Сейчас строители восстанавливают 1250 домов, при этом 150 объектов уже сданы, продолжается работа по их подключению к инженерным сетям.
Хуснуллин пообещал восстановить Мариуполь на год раньше намеченного срока
© Фото: Минобороны России
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Работы по восстановлению разрушенных жилых домов в Мариуполе будут завершены раньше намеченных ранее сроков. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в ходе визита в новые регионы для осмотра стройплощадок.

«В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за два года», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания.

В настоящее время в городе работают 28 000 строителей, уточнил он. Темпы высокие. Бригады заняты на восстановлении 1250 домов, при этом 150 объектов уже восстановлены. Решаются и вопросы подключения отстроенного жилья к инженерным сетям и коммуникациям, сказал Хуснуллин.

«Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение 1000 объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом», - добавил он.

Мастер-план по восстановлению Мариуполя за три года Марат Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину в июле. Согласно документу, до конца года предстоит привести в порядок 90 социальных объектов, запустить в работу транспортно-пересадочный узел, предусмотрено также развитие территории местного аэропорта.

Напомним, не так давно в Мариуполе запустили в работу многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ. Он возведен по типовому проекту и сдан под ключ всего за три месяца. В палатах обеспечены все необходимые условия, создана централизованная подача кислорода, ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха на стенах. Вместе с тем работает система вентиляции, есть кондиционер и телевизор.

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