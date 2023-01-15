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Спикер Конгресса США Маккарти объяснил, почему американцы теряют доверие к Байдену

Максим Крюков
01:49 15.01.2023
Спикер палаты представителей США обратил внимание на то, что власти до сих пор не обнародовали фотографии найденных у Байдена секретных документов.
Спикер Конгресса США Маккарти объяснил, почему американцы теряют доверие к Байдену
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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У граждан Соединенных Штатов Америки нет доверия к своему правительству из-за лицемерного и несправедливого отношения администрации президента Джо Байдена к делу о секретных документах. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

«Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству», - сказал он в эфире вечерней телепрограммы PBS NewsHour.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на юристов главы Белого дома сообщило, что в гараже дома американского лидера в Уилмингтоне были найдены секретные документы. Бумаги с грифом «секретно» хранились не только на стеллажах в гараже, но и в примыкающей к нему комнате. После этой новости республиканцы в Конгрессе США решили провести расследование. По словам конгрессмена Пола Госара, за небрежное хранение подобного рода бумаг предусмотрено суровое наказание, вплоть до десяти лет заключения.

По данным CBS News, в общей сложности около 20 секретных документов были найдены в центре Байдена при Пенсильванском университете и в его резиденции в Уилмингтоне. Как отметил источник телеканала в правоохранительных органах, утечка сверхсекретной информации может нанести «исключительно серьезный ущерб».

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