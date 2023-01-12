В конгрессе заявили, что Байден украл секретные бумаги и спрятал их в своем кабинете

За небрежное отношение к документам такого уровня наказание может составлять до десяти лет заключения, объяснил конгрессмен Пол Госар.

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В США республиканцы в конгрессе планирует организовать расследование из-за секретных документов, которые были обнаружены в офисе американского лидера Джо Байдена.

Как утверждается, бумаги были обнаружены в кабинете в аналитическом центре. За небрежное отношение к документам такого уровня наказание может составлять до 10 лет заключения, заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар.

«Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет», - заявил республиканец.

Госар подчеркнул, что конгрессмены-республиканцы сделают так, что президенту Соединенных Штатов придется ответить «за свои преступления». Ранее Байден утверждал, что не знал о наличии секретных бумаг, и даже заявил, что удивился находке.

Сегодня бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители.