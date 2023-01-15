France Presse узнало о выживших в авиакатастрофе в Непале
Некоторые находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета, могли выжить, следует из публикации France Presse. Агентство ссылается на местного чиновника.
«Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение», - приводятся его слова.
Сегодня стало известно, что пассажирский ATR 72, вылетевший из Катманду, потерпел крушение в районе аэропортов города Покхара. Очевидцы сняли момент падения самолета на видео.
Портал Online Khabar утверждает, что в самый последний момент командиру воздушного судна удалось увести самолет в ущелье реки. В противном случае он рухнул бы на старый аэропорт в Покхаре.
По данным авиаперевозчика Yeti Airlines, в самолете были 72 человека - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В настоящее время устанавливают причины и обстоятельств произошедшего.
В посольстве России в Непале заявили, что в рухнувшем самолете было четыре гражданина Российской Федерации.