France Presse узнало о выживших в авиакатастрофе в Непале

Агенство передает, что спасатели на месте происшествия нашли уже 29 тел.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Некоторые находившиеся на борту рухнувшего в Непале самолета, могли выжить, следует из публикации France Presse. Агентство ссылается на местного чиновника.

«Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение», - приводятся его слова.

Сегодня стало известно, что пассажирский ATR 72, вылетевший из Катманду, потерпел крушение в районе аэропортов города Покхара. Очевидцы сняли момент падения самолета на видео.

Портал Online Khabar утверждает, что в самый последний момент командиру воздушного судна удалось увести самолет в ущелье реки. В противном случае он рухнул бы на старый аэропорт в Покхаре.

По данным авиаперевозчика Yeti Airlines, в самолете были 72 человека - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В настоящее время устанавливают причины и обстоятельств произошедшего.

В посольстве России в Непале заявили, что в рухнувшем самолете было четыре гражданина Российской Федерации.