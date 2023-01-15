Четверо россиян погибли после авиакрушения в Непале

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В результате крушения самолета ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines погибли четверо граждан России. Данную информацию подтвердил наш посол в стране Алексей Новиков.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли», - цитирует его ТАСС.

При этом дипломат заверил, что сотрудники российского представительства постоянно контактируют с властями Непала и готовы оказать всю необходимую поддержку семьям погибших в авиакатастрофе граждан России.

Всего в результате крушения погибло 72 человека. Среди них 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве в Катманду.

Ранее авиакрушение ATR 72 попало в объективы камер очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как самолет летит низко над землей, заваливается на бок и падает.